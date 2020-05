Opas: Tallenna Instagramista kuvia ja videoita itsellesi - hyvällä laadulla

Toisinaan tulee tilanne, että jokinvastaan tullut kuva olisi kiva tallettaa myös omalle tietokoneelle tai kännykälle talteen - olipa kyse sitten meemistä tai maisemakuvasta. Mutta Instagram on pyrkinyt suojaamaan kuvien latausta monin keinoin. Onneksi tähän on helppo ratkaisu.

Instagram-kuvan tai -videon tallentaminen kännykällä

Etsi haluamasi kuva Instagramin syötteestä Nyt, haluamasi kuvan oikeassa yläkulmassa näkyy kolme pistettä vlaikon merkiksi. Valikosta, valitse kohta "Kopioi linkki". Linkki tallettuu leikepöydällesi. Nyt, suuntaa johonkin seuraavista verkkopalveluista: InstaDP

Dinsta Liitä kopioimasi kuvan osoite palvelun sivulla näkyvään kenttään ja paina nappia. Nyt palvelu tyypillisesti näyttää korkealaatuisen kuvan sivuilla. Selaimessa, pidä sormea painettuna kuvan päällä hetken aikaa ja valitse valikosta Tallenna kuva (valikko vaihtelee hieman eri selainten välillä)

Instagram-kuvan tai -videon tallentaminen tietokoneella

Etsi haluamasi kuva Instagramin syötteestä Nyt, kuvan alareunassa näkyy kellonaika tai päivämäärä siitä, milloin se on palveluun lisätty. Napsauta sitä, niin Instagramin syöte katoaa ja tilalle tulee ainoastaan haluamasi kuva. Nyt, kopioi selaimen osoitepalkissa näkyvä osoite, joka on muotoa https://www.instagram.com/p/KIRJAIMIA-JA-NUMEROITA/. Nyt, suuntaa johonkin seuraavista verkkopalveluista: InstaDP

Dinsta Liitä kopioimasi kuvan osoite palvelun sivulla näkyvään kenttään ja paina nappia. Nyt palvelu tyypillisesti näyttää korkealaatuisen kuvan sivuilla. Selaimessa, klikkaa oikealla hiirennäppäimellä kuvan päällä ja valitse valikosta kohta Tallenna kuva nimellä

Helpointa on luonnollisesti napata kuvakaappaus Instagram-sivusta, jossa kuva näkyy. Ongelmana tässä on se, että Instagram ei itse asiassa käytä parasta mahdollista kuvanlaatua sitä selattaessa, vaan vielä asteen paremmalla laadulla varustettu kuvakin on löydettävissä, oikeilla työkaluilla.Tässä apuun tulevat verkkopalvelut, jotka hoitavat homman kotiin näppärästi. Kaikki ne toimivat periaatteessa samalla logiikalla, joten seuraavat ohjeet ovat helposti seurattavissa, valitsitpa minkä tahansa lähestymistavan:Jos tuntuu hankalalta ja pelkkä kuvakaappauksen laatu riittää, siihen voit käyttää vaikkapa opastamme: näin otat kuvakaappauksen Windowsilla Siinäpä se, olet onnistuneesti ladannut itsellesi Instagramin suurimmalla resoluutiolla tarjolla olevan kuvan.