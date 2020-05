Kaupankäynti suoraan Facebookin alustoilta iso osa tulevaisuutta - Facebook Shops -palvelun avulla yritys voi perustaa verkkokaupan Facebookiin ja Instagramiin

Facebook on julkaissut Shops -palvelun, jonka tarkoituksena on auttaa varsinkin pienempiä yrityksiä myymään netissä. Jo aiemminkin kaupankäynti on ollut osa Facebookia Marketplacen muodossa, mutta nyt yritykset voivat entistä helpommin myydä tuotteitaan suoraan Facebookin alustoilta.

Facebook Shop -palvelun avulla yritykset voivat käytännössä perustaa oman verkkokaupan suoraan Facebookiin ja Instagramiin. Yritykset voivat valita mitä tuotteita he haluavat palvelussa mainostaa ja myydä. Yritykset voivat myös mukauttaa kansikuvaa ja värejä oman brändin mukaisesti. Palvelun käyttöönotto on ilmaista ja helppoa. Facebook toki ottaa jokaisen ostoksen kohdalla pienen osuuden tuotteesta, mutta enemmän rahaa Facebookille on luvassa mainonnan lisääntymisellä, kun yritykset mainostavat omia tuotteitaan.Asiakkaat voivat löytää Facebook Shops -palvelun tuotteita Facebook-sivulta tai Instagramin profiilin kautta. Lisäksi tuotteita voi löytää mainoksien tai tarinoiden kautta. Mikäli asiakas tarvitsee apua ja tietoa tuotteesta, se onnistuu kätevästi WhatsAppin, Messengerin tai Instagramin viestien välityksellä. Tulevaisuudessa tuotteita voi myös ostaa suoraan näiden keskustelujen kautta.Facebook Shops -ominaisuus on käytössä joissakin maissa ja laajemmin ominaisuus tulee käyttöön seuraavien viikkojen aikana.Kesällä ominaisuudesta tulee myös Instagramin puolelle oma versionsa eli Instagram Shop. Tällöin Instagramin puolella on entistä helpompi törmätä yrityksiin sekä brändeihin ja ostaa näiden tuotteita. Shop-kuvake aiotaan myös tämän vuoden aikana lisätä osaksi Instagramin navigointipalkkia.Myynti tulee myös osaksi Facebookin ja Instagramin Live-lähetyksiä. Ennen livelähetyksen aloittamista yritykset voivat valita Facebook Shops -palvelussa olevan tuotteen ja linkki tähän tuotteeseen näkyy lähetyksen alareunassa.Lue myös: