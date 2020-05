Microsoft parantaa Windowsin sisäistä Linux-tukea, nyt tulossa grafiikkakiihdytys

Windows Subsystem for Linux eli WSL saa pian tuen myös graafiselle käyttöliittymälle ja sovelluksille, kertoo The Verge . Samalla WSL saa grafiikkapiirituen, joka tarkoittaa grafiikkakiihdytystä ja siten merkittävästi parempaa käyttökokemusta erityisesti graafisesti vaativissa sovelluksissa.WSL 2:ssa Windows Insider -käyttäjät pääsevät käyttämään jo täyttä Linux kerneliä, mutta graafiikkakiihdytyksen lisääminen on vielä työn alla. Microsoftin tavoitteena on kuitenkin saada pian testaajien käyttöön graafiset Linux-sovellukset Windows-sovellusten kanssa rinnakkain.Tarkoituksena on toteuttaa sovellusten rinnakkaistoiminta ilman Linuxin ikkunanhallintaa X11:ta ja samalla tuoda suorituskyky aivan uudelle ulottuvuudelle verrattuna X server -purkkaviritelmään.Microsoftin mukaan Windows 10 Insider -testaajille tuodaan grafiikkakiihdytyksellä varustetut Linux-sovellukset tulevien kuukausien aikana.Microsoft on kehittänyt Linux-yhteensopivuutta jo vuosia, ja sen ensimmäinen merkittävä edistysaskel nähtiin 2016, kun yhtiö julkaisi Windows 10:lle bash-komentotulkin WSL 2 saapuu testaajien lisäksi kaikelle kansalle arviolta myöhemmin tässä kuussa. Se vaatii Windows 10 -version 2004 tai myöhemmän.