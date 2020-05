Päivän diili: Bluetooth-kaiuttimia tarjouksessa: JBL, Motorola, Skullcandy - alkaen 15e!

Päivän diiliin keräsimme näin kesän lähestyessä nipun kannettavia, akkuvirralla toimivia Bluetooth-kaiuttimia, jotka on näppärä napata mukaan vaikkapa puistoon tai rannalle kesäpäivien piristykseksi.

Parhaimmillaan kannettavat Bluetooth-kaiuttimet tarjoavat vesitiiviyttä ja tarpeeksi akkukestoa, jotta musiikki raikaa pitkälle yöhön tarpeen niin vaatiessa.Bluetooth-kaiuttimissa onkin tällä hetkellä mukavasti tarjouksia tarjolla, lähes kaikissa hintaluokissa, joten poimimme tähän muutaman tukevammassa tarjouksessa olevan tuotteen.Tässäpä tarjouspoimintamme:Kompaktin kokoinen, vaikkapa laukkuun sujautettava Bluetooth-kaiutin sisältää 4 tunnin akkukeston sekä tuen älyominaisuuksille sekä Google Assistantin että Alexan kautta. Myös perinteinen 3,5mm AUX-liintäntä löytyy.Normaalisti kaiutinta myydään noin 30 euron hinnalla, mutta nyt se irtoaaJykevämpää kaiutinta etsiville löytyy:n Xtreme 2. Tunnetun valmistajan tutulla putkimaisella muotoilulla varustettu Bluetooth-kaiutin antaa akkukestoa hulppeat 15 tuntia ja on myös IPX7 -vesitiivis, joten täydellinen valinta rannalle siis. Painoa kaiuttimella onkin hurjat 2,4 kg, joten ei puhuta aivan takin taskuun mahtuvasta kaiuttimesta.Normaalisti JBL Xtreme 2:sta myydään 180 - 220 euron hintahaarukassa, mutta nyt se lähtee useammastakin eri kaupasta 169 eurolla Repun hihnaan tai vaikkapa vyölenkkiin kiinni naksautettavaon pikkuruiseksi kaiuttimeksi yllättävän hyvällä akkukestolla varustettu: valmistaja lupaa 10 tunnin toistoaikaa. Kaiutin on IP67 -sertifioitu, eli se kestää roiskeveden mainiosti.Vielä hiljattain kaiutinta myytiin 50 - 60 euron hintaluokassa, mutta nyt se irtoaa tarjouksessa 37 eurolla Skullcandyn järeämpi rantakaiutin painaa 870 grammaa ja tarjoaa 10 tunnin akkukeston sekä IPX7 -vedenkestävyyden - loistava valinta rannalle tämäkin siis. Kaiutinta on saatavilla useissa eri väreissä, joten tyylistään tarkallekin löytynee oma vaihtoehtonsa valikoimasta.Vielä viime viikolla Skullcandy Barricade XL maksoi 99 euroa käöytännössä kaikissa verkkokaupoissa, mutta nyt sitä saa tarjouksessa 67 eurolla Muistutamme jälleen, että tässä olevat hinnat ovat verkkokauppojen ilmoittamia hintoja, emmekä tiedä heidän varastosaldojaan tai tarjousten kestoaikaa, joten kannattaa toimia nopeasti, jos jokin esitellyistä diileistä kiinnostaa.