Netflix on palautumassa normaaliksi myös Suomessa

Koronapandemian kehityksessä on otettu kuitenkin uusia harppauksia rajoitusten purkamisten suhteen ja suoratoistopalvelutkin ovat poistamassa kevään rajoituksia. Ainakin Netflix on kertonut poistavansa hiljalleen keinotekoisia laaturajoituksia, joten elokuvat ja TV-sarjat näkyvät Suomessakin Netflixin kautta pian normaalisti. Tanskassa, Norjassa ja Saksassa on jo huomattu laadun parantuneen, mutta Netflix ei kerro vielä missä maissa tarkalleen laatua on lähdetty kohottamaan.Netflixin rajoitukset alensivat bittivirtoja vajaalla kolmanneksella, minkä on arvioitu alentaneen Netflixin käyttämää kaistaa Euroopassa noin 25 prosentilla. Pienemmät palvelut ovat lähteneet korottamaan laatuaan jo aiemmin. Esimerkiksi Apple TV Plussan on sanottu nostaneen bittivirtoja jo huhtikuun lopussa.