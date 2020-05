Minecraft rikkoi hurjan rajapyykin liki kymmenen vuotta julkaisun jälkeen, paljasti uuden logon

Minecraft juhlii nyt peräti 200 miljoonan pelin rajapyykkiä. Perspektiiviä suoritukseen antaa se, että maailman pelimyyntitilastojen kakkosena olevan GTA V -pelin 120 miljoonaa meni rikki jo vuonna 2017, kolme vuotta Microsoftin oston jälkeen, ja takana on myös legendaarinen Tetris puolet Minecraftiä pienemmällä saaliilla, 100 miljoonalla.Pelin kehitys on jatkunut myös vuosien ajan ja aivan hiljattain grafiikkoja on uudistettu mm. uudella säteenjäljitystekniikalla.Viime vuoden lopulla yhtiön toimitusjohtaja puolestaan kertoi , että Minecraftin tilanne on parempi kuin koskaan.Mojang tunnetaan nyt myös uudella nimellä Mojang Studios, joka yhdistää studiot, ml. Microsoftin kotiseutujen Redmondin studion ja Tukholman studion, yhden nimikkeen alle. 200 miljoonan myydyn pelin kunniaksi Mojang Studios sai myös uuden logon, joka nähdään yllä ja esitellään alla olevalla videolla.