Lidl aikoo haastaa Amazonin pilvipalveluissa?

Verkkokauppajätin laajentuminen pilvipalveluiden tarjoajaksi on jo itsessään melko erikoista, mutta se on kuitenkin vielä ymmärrettävää, koska verkkokauppa kuitenkin operoi verkossa joten sillä on oltava jonkinlainen käsitys taustalla olevasta teknologiasta. Erikoisempaa on sen sijaan se, että Suomessakin markkinaosuuksia kaapanneen Lidlin pääomistaja Schwarz Group Verkkokauppajätin laajentuminen pilvipalveluiden tarjoajaksi on jo itsessään melko erikoista, mutta se on kuitenkin vielä ymmärrettävää, koska verkkokauppa kuitenkin operoi verkossa joten sillä on oltava jonkinlainen käsitys taustalla olevasta teknologiasta. Erikoisempaa on sen sijaan se, että Suomessakin markkinaosuuksia kaapanneen Lidlin pääomistaja Schwarz Group aikoo haastaa Amazon Web Servicesin

Schwarz Group osti hiljattain 70 ohjelmisto-osaajaa työllistäneen Camao IDC:n, jonka voimin Amazonin pilvipalveluille lähdetään kehittämään eurooppalaista haastajaa. Schwarzin tavoitteena on hyödyntää eurooppalaisuutta pilvipalveluiden rakentamisessa, joten "Lidl-pilveä" aletaan myydä ensisijaisesti eurooppalaisille verkkopalveluille. Amazon Web Servicesin palveluiden laatu ja hinta ovat kuitenkin äärimmäisen kilpailukykyiset, joten jää nähtäväksi miten Schwarz yrityksessään pärjää.







Tavoitteena on lisäksi kehittää Lidlin verkkokauppaa edistyksellisemmäksi ympäri Eurooppaa. Suomessa Lidl kokeili vajaat pari vuotta Sportyfeel-verkkokauppaa, mutta se päätettiin nyt lopettaa. Ilmeisesti myöhemmin on tulossa lanseeraus, jota varten Sportyfeel-kaupalla kerättiin arvokasta markkinadataa.