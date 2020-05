Sony julkaisi 200 euron täysin langattomat WF-SP800N -urheilukuulokkeet

WF-SP800N -urheilukuulokkeet on suunniteltu enemmän aktiiviseen elämäntyyliin. Kuulokkeiden IP55-luokitus tarkoittaa, että roiskeet, hiki ja pöly eivät estä kuuntelua tai harjoittelua. Ne voi jopa pestä tarvittaessa. Kuulokkeiden luvataan pysyvän korvissa jämäkästi juostessa sekä luonnossa että matolla kolmiulotteisen kaarevan muotoilun ansiosta.WF-SP800N -kuulokkeissa on digitaalinen melunvaimennus sekä Ambient Sound -tila. Melunvaimennuksen kanssa kuulokkeiden luvataan tarjoavan kuunteluaikaa 9 tuntia ja toiset 9 tuntia saadaan kotelon avulla. Ilman melunvaimennusta kuunteluajan luvataan yltävän jopa 26 tuntiin. 10 minuutin lataus tarjoaa jopa 60 minuuttia toistoaikaa.Kuulokkeissa on kosketusalusta, jonka avulla saa esimerkiksi melunvaimennuksen saa käyttöön ja pois käytöstä. Lisäksi kosketuksella voi vaihtaa kappaletta. Musiikin voi myös hiljentää kokonaan asettamalla sormen vasemmanpuoleiselle kuulokkeelle.Kuulokkeet lakkaavat toistamasta musiikkia heti kun ne otetaan pois korvista eli kuuntelun tauottamiseksi riittää, kun toisen ottaa pois korvasta. Musiikin kuuntelu jatkuu heti, kun sen asettaa taas paikalleen. Kuulokkeita voi käyttää myös handsfree-puheluissa. Käyttö on mahdollista kuuloke kerrallaan toisen ollessa latauksessa. Kuulokkeissa on Advanced Adaptive Sound Control -ominaisuus, joka automaattisesti tunnistaa mitä kuuntelija on tekemässä ja missä hän sijaitsee ja sitten mukauttaa asetukset ympäristöön sopiviksi. Asetuksia voi hallita Sonyn Headphones Connect -sovelluksella.Lisätietoa kuulokkeista saa tästä Sony WF-SP800N -kuulokkeet saapuvat kauppoihin neljässä värissä (musta, valkoinen ja sininen) heinäkuussa 2020 ja niiden suositushinta on 200 euroa.Lue myös: