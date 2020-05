Volvo valmistautuu itsestään ajaviin autoihin – Ottaa LiDAR-teknologian käyttöön

Vuodesta 2022 alkaen Volvon autoissa tullaan käyttämään uutta LiDAR-teknologiaa autonomisen ajamisen mahdollistamiseksi. Tällä hetkellä autoissa käytetään tyypillisesti kameroita ja tutkia ympäristön tarkkailuun, mutta LiDARin avulla havainnointitarkkuus kohoaisi nykyisestä merkittävästi. Vuodesta 2022 alkaen Volvon autoissa tullaan käyttämään uutta LiDAR-teknologiaa autonomisen ajamisen mahdollistamiseksi. Tällä hetkellä autoissa käytetään tyypillisesti kameroita ja tutkia ympäristön tarkkailuun, mutta LiDARin avulla havainnointitarkkuus kohoaisi nykyisestä merkittävästi.

LiDARin käytön esteenä on tähän asti ollut raha, sillä yksittäinen sensori on maksanut niin paljon, että se maksaa jo yksistään yhden hulppean auton verran. Volvo sijoitti vuonna 2018 edullisempaa LiDAR-sensoria kehittävään Luminariin, jonka teknologia on nyt pääsemässä kaupalliseen käyttöön. Luminarin järjestelmät maksavat noin 500–1000 dollaria ja ne kykenevät erottamaan kohteita 250–500 metrin päästä. Uuden sensorin avulla Volvo lupaa pystyvänsä kehittämään auton, joka kykenee ajamaan ilman ihmisen osallistumista.



Volvon ratkaisu ei kuitenkan tarkoita sitä, että auto voisi ajaa missä vain ilman ihmistä. Järjestelmän käyttöä rajoitetaan suuremmille teille, joten katutason liikenteessä ihmisen on edelleen käskytettävä autoa. Volvon järjestelmä eroaa kuitenkin Teslan ja Cadillacin vastaavista siinä, että ihmisen ei tarvitse kiinnittää liikenteeseen tai autoon niin paljoa huomiota.