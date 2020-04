Sisällöntuottajien uusi kuningasmikrofoni? Testissä Blue Yeti X

Softa

Nyt Bluelta on tullut uusi tuote. Sen nimi on, ja se on tullut viemään sisällöntuottajien sydämet sekä mikrofonikukkulan kuninkaan kruunun.kondensaattorimikrofoni4 kpl (cardioid, omnidirectional, bidirectional, stereo)20 HZ - 20 kHz11 x 12,2 x 28,9 cm519 grammaamicro-USB ja 3,5 mm audioWindows 7 tai uudempi, macOS 10.10 tai uudempi, USB 1.1 / 2.0 / 3.0noin 170 euroaUlkoisesti Yeti on kokenut melkoisen kasvojenkohotuksen. Alkuperäinen malli näyttää nykyaikana jo varsin retrolta, joten aikakin oli. Uusi Yeti X on virtaviivaistunut ja saanut kiiltävän metallikauluksen. Laite tuntuu ja näyttää erittäin laadukkaalta. Pienenä yllätyksenä USB-liitin on saanut päivityksen vain micro-malliksi, eikä suoraan Type-C:ksi, jotka kuitenkin alkavat jo olla arkipäivää.Myös mukana toimitettava pöytäteline on jämerä, metallinen ja koristeltu samanlaisilla kromatuilla yksityiskohdilla kuin itse mikrofonikin.Ulkoisesti parasta uutta mikrofonissa on ehdottomasti monikäyttöinen etupuolen säätönuppi, jota voi painaa ja kiertää. Nopeasti painamalla mikrofonin saa mykistettyä, ja pitkään painamalla voi vaihtaa kääntäessä tapahtuvaa toimintoa. Herkkyyden lisäksi voi säätää, mikrofoniin kiinnitettyjen kuulokkeiden äänenvoimakkuutta sekä suhdetta, jolla mikrofonin kautta kuulee oman äänensä vs. tietokoneen äänet. Lisäksi valot näyttävät, kuinka kovaa ääntä mikrofoni havaitsee, mikä auttaa säätämään herkkyyden oikealle tasolle. Valojen värejä voi säätää Logitechin ohjelmasta, kuten nykypäivään kuuluu.Ulkoisen laadun lisäksi myös äänenlaadultaan Yeti X on sillä tasolla, jota siltä sopii odottaa. Mikrofoni on brutaalin tarkka ja herkkä, ja tarkempikorvaisilla voikin mennä hetki, että oman äänensä saa kuulostamaan säädylliseltä, kun kaikki taajuudet erottuvat.Mikrofoni on ensisijaisesti tarkoitettu puheen tallentamiseen, mutta Blue markkinoi sitä myös esimerkiksi muusikoille. Varmasti ainakin harrastajatason tekijät pärjäävät Yeti X:n kanssa hyvin.Logitech osti Bluen pari vuotta sitten, minkä ansiosta Yeti X:ää voikin säätää sekä Bluen omalla-ohjelmistolla, että. Sherpalla en saanut mikkiä toimimaan laisinkaan, mutta G Hubilla onnistui hyvin. G Hubiin integroitu Blue VO!CE -osio antaa säätää mikrofonia erittäin monipuolisesti, ja tarjolla on useita valmiita ääniefektejä, joista suurin osa on ihan käytettäviä erilaisissa tilanteissa. Kaikkia valmiita profiileja voi myös hienosäätää itse, joten ne saa juuri omalle äänelle sopivaksi.Sovelluksessa on mukavasti selitykset kaikille säädöille, joten vasta-alkajakin voi hyvin ymmärtää erilaisten liukukytkinten merkityksen. Ja mikäli ne eivät kiinnosta, voi mennä perussäädöillä. Mikrofoni on plug and play -tyyppiä, joten aivan välttämättä sovellusta ei edes tarvita: laitteesta itsestään löytyvät säädöt riittävät pitkälle.Neljä erilaista suuntakuviota mahdollistavat mikrofonin käytön monenlaisissa tilanteissa, kuten haastatteluissa tai vaikkapa kokouksessa keskellä pöytää. Käytännössä suuntakuvio tarkoittaa, mistä päin tulevaa ääntä mikrofoni kuuntelee. Yksin tietokoneen edessä videopuhelussa oleva tahtoo vain oman äänensä kuuluvan, kun taas vaikkapa kahdenkeskeisessä haastattelussa tahdotaan nauhoittaa ääni niin edestä kuin suoraan takaa, mutta ei ehkä sivuilta, jne.Samat neljä vaihtoehtoa suunnille löytyvät myös alkuperäisestä Yetistä, mutta esimerkiksi meilläkin arvostelussa käynyt Yeti Nano supisti vaihtoehdot kahteen.Yeti X on kokolailla plug-and-play-tyyppinen laite, eli sen kun työntää USB-kaapelin kiinni ja alkaa käyttää. Sovelluksen asentamalla saa tietysti käyttöönsä lisäominaisuuksia, mutta monipuolisten fyysisten säätöjen ansiosta mikrofonilla pärjää aika hyvin ilman softaakin.Striimaajien on hyvä ottaa huomioon, että mikrofonin säätäminen niin, että näppäinäänet eivät kuulu häiritsevästi, voi vaatia työtä. Omissa testeissä mikrofoni nappasi mekaanisen näppäimistön nakutuksen erittäin herkästi, vaikka käytössä olisi joku tarkoituksella tätä vaimentamaan valittu suuntakuvio.Yeti X on asiallinen ja jo ajankohtainen päivitys. Uudet ominaisuudet eivät ole mitään markkinointitemppuja vaan oikeasti hyödyllisiä, ja vanhat hyvät puolet on pidetty mukana. Enää mikrofoni ei myöskään pistä enää pöydältä silmään retrona, kuten normaali Yeti.Vahva suositus laatua ja monipuolisuutta kohtuullisella hinnalla etsivälle.