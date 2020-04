Korona ei iskenyt Samsungiin vielä – Voitto kasvoi vuoden alussa

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian voisi kuvitella iskevän kovaa Samsungin kaltaiseen elektroniikkajättiin, mutta ainakaan tammi-maaliskuussa siitä ei ollut tietoa. Yhtiö nimittäin onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan ja operatiivista voittoa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Koronaviruksen aiheuttaman pandemian voisi kuvitella iskevän kovaa Samsungin kaltaiseen elektroniikkajättiin, mutta ainakaan tammi-maaliskuussa siitä ei ollut tietoa. Yhtiö nimittäin onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan ja operatiivista voittoa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Samsungin julkaisema ensimmäisen kvartaalin tulos on linjassa kuun alussa annetun ohjeistuksen kanssa. Liikevaihto oli vuoden alussa 55,3 biljoonaa wonia eli noin 42 miljardia euroa. Operatiivinen voitto kasvoi kolmella prosentilla 6,4 biljoonaan woniin eli noin 4,8 miljardiin euroon.



Hyvän tuloksen taustalla vaikuttaa esimerkiksi konesalien kasvanut kapasiteettitarve etätyön takia. Tästä syystä esimerkiksi Samsungin muistipiireille on nyt kova tarve. Samaan aikaan kuitenkin kuluttajamarkkinoilla on heikkenevän kysynnän merkkejä, kun kansalaisten liikkumista on rajoitettu. Tästä syystä Samsung odottaakin toiselle kvartaalille tulosheikennystä, kun televisiot ja puhelimet jäävät kauppoihin odottamaan ostajaansa. Vielä tammi-maaliskuussa Samsungin puhelinyksikön voitto kasvoi jopa 17 prosenttia.