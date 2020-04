Kasvojentunnistusta aletaan pian hyödyntämään laajemmin työpaikolla - 50 000 palkansaajaa voi pian kirjautua kasvoillaan töihin

Teknologia on kehitetty Suomessa CaraCom Group Oy:n toimesta. Yrityksen mukaan kuva voidaan ottaa esimerkiksi työpaikan aulaan sijoitetulla tabletilla tai järjestelmään voidaan myös liittää kameratunnistus, jolloin työntekijä vain kävelee kameran ohi työpaikalle."Kasvojen kuvaa ei tallenneta, vaan järjestelmä muuttaa kuvan yksilölliseksi biometriseksi kartaksi. Sitä verrataan tietokantaan aiemmin tallennettuihin kuvien matemaattisiin malleihin", kertoo kasvojentunnistusteknologian kehittäjän, suomalaisen CaraCom Group Oy:n toimitusjohtaja Santtu Harjuhaahto.Kasvojentunnistuksen myötä kirjautuminen onnistuu ilman muovista tagia, joka myös vähentää muovin määrää. Erilaisia muovikortteja on nykyään käytössä maailmanlaajuisesti arviolta 25 miljardia, ja ne aiheuttavat merkittävän ympäristökuorman. Kasvoilla tunnistaminen myös vähentää virheellisiä kirjautumisia. Tiedotteen mukaan teknologia on EU:n henkilötietoja-asetuksen (GDPR) mukaan auditoitu ja sen laillisuus on varmistettu. Kasvojentunnistusteknologian hyödyntäminen toimii myös etätöissä ja sen yhteyteen voidaan liittää myös muita kirjautumistapoja."Käyttö on yhtä helppoa ja turvallista etänä, kunhan etätietokoneen tietoturvasta on huolehdittu kuten muutenkin tulee olla. Korkean turvatason työpaikoissa kasvojentunnistusta voi vahvistaa esimerkiksi samaan järjestelmään liitetyllä PIN-koodilla ja muilla lisäkirjautumistavoilla", Harjuhaahto sanoo.