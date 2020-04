Applelta tulossa tänä vuonna kahdet kuulokkeet – Sisältävät kustomoivia elementtejä

Applen tarkoituksena on julkaista myöhemmin tänä vuonna kookkaat over-ear-tyyppiset kuulokkeet. Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan kuulokkeita olisi tulossa kahtena eri variaationa, mutta sen lisäksi kuulokkeissa olisi irrotettavia komponentteja, minkä ansiosta niitä voisi kustomoida omaan tyyliin sopiviksi. tarkoituksena on julkaista myöhemmin tänä vuonna kookkaat over-ear-tyyppiset kuulokkeet. Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan kuulokkeita olisi tulossa kahtena eri variaationa, mutta sen lisäksi kuulokkeissa olisi irrotettavia komponentteja, minkä ansiosta niitä voisi kustomoida omaan tyyliin sopiviksi.

Bloombergin mukaan korvien päälle tulevat kuulokekuppien pehmusteet ja pään yli menevä sanka kiinnittyvät kuulokkeiden runkoon magneettisest, joten käyttäjän on helppo vaihdella niitä mieluisiin malleihin. Kustomoituvuudella haetaan samankaltaista after sale -myyntiä kuin esimerkiksi Apple Watchin hihnojen kanssa on tehty.



Julkaistavat kuulokkeet tulevat myyntiin kahtena versiona. Premium-tyyppisessä mallissa käytetään nahkamaista materiaalia, kun taas aktiivisille liikkujille on tulossa hengittävällä kankaalla varustetut kuulokkeet. Prototyyppikuulokkeeiden sanotaan olevan ulkoasultaan retromaiset. Ovaalit kupit yhdistyvät toisiinsa ohuiden metallisankojen välityksellä. Sangat alkavat kuppien päistä, kun monesti sanka liittyy kuppien ulkopintaan.







Kuulokkeisiin tulee luonnollisesti AirPods Pro -nappikuulokkeista tutut teknologiat, joten kuulokkeilla voi käyttää esimerkiksi Siriä.