Sony tarjoaa PlayStationille ilmaiseksi Uncharted: The Nathan Drake Collectionin sekä Journey -pelin

Ilmaisena pelattavana tarjotaan Uncharted: The Nathan Drake Collectionia , joka sisältää Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ja Uncharted 3: Drake's Deception -pelit sekä Journey -seikkailupeliä Pelien lunastus alkaa PlayStation Storen kautta torstaiaamuna 16.4.2020 ja kampanja on voimassa 5. toukokuuta asti. Pelien lunastus on ilmaista ja ne saa myös pitää itsellään kampanjan loputtua.Sony myös auttaa rahallisesti pienempiä pelistudioita jakamalla pelikehittäjille yhteensä 10 miljoonan dollarin edestä tukea.Sony huomauttaa, että pelien latausajat saattavat kestää hieman pidempään, sillä latausnopeuksia on laskettu koronaviruksen takia