Sensible 4 testaa Helsingissä kolmea itsestään ajavaa autoa liikennöidyillä kaduilla

Projektin tavoitteena on selvittää miten kaupungit voivat hyödyntää itseohjautuvia linja-autoja osana julkista liikennettä ja tuoda robottibussit osaksi joukkoliikennettä jo muutaman vuoden kuluessa.Linjanumeroa 29R käyttävä liikennöinti ajetaan ensimmäistä kertaa kolmella eri ajoneuvolla, jotka kaikki ajavat autonomisesti turvakuljettajan valvonnassa. Pilottiprojektissa ajetaan rengasreitillä Messukeskuksen ja Pasilan aseman välillä, arkisin klo 8 ja 15.30 välillä. Sen suunniteltu kesto on 50 ajopäivää.Sensible 4 on aikaisemmin ajanut autonomisen ajamisen pilotteja muun muassa Hämeenlinnassa, Espoossa ja Vantaalla, mutta Pasila on näistä haastavampi kuin aikaisempien pilottiprojektien reitit.Haastavuus onkin tässä kohtaa keskeinen osa, sillä sen avulla saadaan tietoa Sensible 4:n teknologian toimivuudesta. Pasilassa robottibussit ajavat muun liikenteen seassa ja huomioivat kevyen liikenteen ja myös raitiovaunut.Ajoneuvoina pilotissa käytetään Sensible 4:n kehittämää ja japanilaisen MUJI:n muotoilemaa GACHA-robottibussia, Kiinalaisen Dongfengin sarjatuotannossa olevaa CM7 -pikkubussia sekä pientä Renault Twizyyn rakennettua Juto-testiautoa. Kaikki ajoneuvot ovat sähkökäyttöisiä ja automatisoitu Sensible 4:n teknologialla. Näitä autoja seurataan etäohjauskeskuksesta käsin muun muassa videokuvan avulla.Kahdessa ensimmäisessä autossa on tilaa matkustajille, mutta koronaviruksen takia pilottiprojektia testataan aluksia vain turvakuljettajan avulla. Tavoitteena on kuitenkin avata pilotti matkustajille myöhemmin keväällä.Matkustajat liittyvät oleellisesti pilottiprojektiin, sillä samalla testataan liikennöinnin kysyntäpohjaisuutta. Tähän käytetään espanjalaisen Shotlin älypuhelinsovellusta, jonka avulla testimatkustaja voi tilata itselleen kyydin halutulta pysäkiltä toiselle.