Näitä tuotteita suomalaiset ostavat poikkeusoloissa - Web-kameroiden ja Blu-ray-elokuvien suosio noussut yli 2000 prosenttia

Nämä tuotteet kiinnostavat suomalaisia tällä hetkellä

Hintavertailupalveluvertaili 16. maaliskuuta ja 6. huhtikuuta aikavälillä tehtyjä tuotehakuja vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon ja data osoittaa, että osalla tuotteista suosio on noussut huimasti.Kovaa kiinnostusta herättää tällä hetkellä web-kamerat, joiden suosio on kasvanut Hintaoppaan mukaan peräti 2553 prosenttia. Web-kameroiden suosion selittää etätöiden kasvu ja sen myötä lisääntyneet etänä suoritettavat kokoukset.Lue: Ylen tutkimus: Suomalaiset rakastuivat etätöihin - puolet haluaisi jatkaa koronan jälkeenkin Web-kameroiden lisäksi suurta kasvua ovat nähneet Blu-ray -elokuvat, joiden suosio on kasvanut 2750 prosenttia sekä varavirtalähteet, joita kohtaan kiinnostus on kasvanut 429 prosenttia. Kasvanut suosio on myös kasvattanut joidenkin tuotteiden hintoja."Etätyöpisteitä varustellaan nyt kovaa vauhtia. Varavirtalähteiden suosio vuoden takaiseen on noussut 429 prosenttia, web-kameroiden suosio huimat 2553 prosenttia", kertoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett."Esimerkiksi web-kameroiden hinnat ovat nousseet maaliskuun alusta noin 19 prosenttia. Tuotetta ja verkkokauppaa valitessa hintoja kannattaa vertailla, sillä kysytyillä tuotteilla hintaerot kauppojen välillä voivat olla merkittäviä", Matinvesi-Bassett jatkaa.Vapaa-ajan tuotteista televisioiden haut ovat nousseet 81 prosenttia, pelikonsoleiden haut 68 prosenttia ja VR-lasien haut jopa 243 prosenttia. Hintaoppaan kaksi suosituinta VR-lasimallia on tällä hetkellä loppu verkkokaupoista. Muista kodin tuotteista etsitään aktiivisesti muun muassa robottipölynimureita, joiden haut ovat nousseet 110 prosenttia.Lue: Robotti-imureiden arvostelut ja uutiset Koronavirus on vaikuttanut useiden liikkeiden ja palveluiden käyttöön. Asioita, joita hoidetaan normaalisti paikan päällä liikkeessä, yritetään tehdä nyt yhä enemmän kotona. Tämä on lisännyt kysyntään esimerkiksi hiustenleikkuukoneita kohtaan."Kosmetiikkaa hankitaan nyt verkon kautta selvästi aiempaa enemmän. Hajuvesien haut ovat kasvaneet 583 prosenttia, deodoranttien haut 849 prosenttia ja shampoiden 1095 prosenttia. Myös hiustenleikkuukoneita haetaan 111 prosenttia viime vuotta vilkkaammin", Matinvesi-Bassett selvittää.Tällä hetkellä suomalaiset arvostavat paljon kotiinkuljetuksia sekä erilaisia noutovaihtoehtoja, kuten vaikkapa Gigantin Drive-in-palvelua . Myös Postin toimitukset pakettimäärissä ovat nousseet lähes joulun lukemiin.