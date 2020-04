Demoskene löysi tiensä Elävän perinnön kansalliseen luetteloon

Museovirasto on valinnut kaksitoista uutta suomalaisperintöä, jotka lisätään Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Museoviraston ylläpitämä lista koostuu Unescon aineettoman perinnön sopimuksen mukaisista kohteista, joita on nyt yhteensä 64.

Demoskene on kansainvälinen yhteisö, joka on keskittynyt demojen, ohjelmointia, grafiikkaa ja ääntä luovasti yhdistävien reaaliaikaisten audiovisuaalisten esitysten tekemiseen.

Muun muassa ryijyperinteen, sahan soiton ja romanien hevostaitojen lisäksi tämän vuoden uusiin tulokkaisiin kuului myös demoskene. Demoskene on suomalaista peli- ja teknologiaalaa merkittävästi kasvattanut kulttuuriperintö, jota on harrastettu yli 30 vuoden ajan.Kyseessä on joukko ihmisiä, jotka luovat taiteellista viihdettä mm. tietokoneohjelmoinnin, kuvataiteen, musiikin muodossa.Audiovisuaalista viihdettä esitetään ja palkitaan nk. demopartyillä, joista tunnetuimpana Suomessa on 1992 ensimmäistä kertaa järjestetty Assembly.Museovirasto täydentää luetteloa määräajoin ja kyseessä on nyt toinen lisäys vuonna 2013 Unesco-hyväksytylle listalle. Seuraava haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon tapahtuu vuonna 2021.