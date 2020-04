Katsottavaa karanteeniin: Tässä kaikki tämän kuun uudet Netflix-sarjat

Huhtikuu on alkanut ympäri maailman karanteenitunnelmissa, joka tarkoittaa tietysti, että Netflixin ja muiden suoratoistopalveluiden käyttö kasvaa kasvamistaan. Niinpä uusi sisältö on erityisen tarpeen juuri nyt.

Onneksi Netflixin alkuperäissisältö kasvaa tässäkin kuussa melkoisesti, joten käydäänpä läpi kaikki palvelun uudet Originals-sarjat.Reality-sarjoihin lisätään brittiläisessä eloonjäämistaitojen kisassaissa ja paratiisisaaren seksittömässä Too Hot to Handle -kisassa. Ruokaohjelmat kasvavat kannabiskokkauksen-sarjalla sekä brittikokin:llä.Kansainvälinen sarjatuotanto kasvaa myös romanttisen italialaissarjan (È arrivata l'estate), tosiatapahtumiin perustuvan japanilaisen rikossarjain, Koreasta ponnistavan teinirikosdraamain sekä taiwanilaisen etsiväsarjan myötä. Lisäksi japanista saapuu uusi anime-sarjaLänsimaista animaatiota puolestaan tuodaan Duncan Trusselin luoman ja tähdittämän hauskanin nimissä. Komediaa tulee lisäksiF:n (kuvassa), jossa nähdään mm. Rashida Jones, kilpailevien panimoveljestenin sekä The Officesta ja The Mindy Projectista tutun Mindy Kalingin luomanin muodossa.Uusi The Iliza Shlesinger Sketch Show tarjoaa tunnetun stand-up-koomikon sketsikomediaa ja koomikkokaksikon Middleditch & Schwartz pikkuideat muuntuvat koomisiksi tarinoiksi.Astetta vakavampaa viihdettä tarjoaa, jossa teinit lyöttäytyvät yhteen löytääkseen legendaarisen aarteen, joka liittyy porukan pomon isän katoamiseen.Lisäksi dokumenttisarjojen tarjonta kasvaa peräti kolmella uudella tulokkaalla.kertoo kemistien huumerikoksista,pureutuu väärin perustein tuomittujen pelastamisprojektiin jaesittelee maailman erikoisimpia ja hauskoja elukoita.Perheen pienimmille tulossa on hevoshullujen suosikki, lapsisupersankari Zoeynsekä WWE-painija Big Show'n sarja, jossa hän kasvattaa muksujaan.Tässä vielä kaikki uutuudet julkaisujärjestyksessä:Summertime