Elokuvissa käynti on romahtanut – Yhdysvalloissa pudotus lähes 100 %

Isojen elokuvastudioiden päätökset uutuuselokuvien julkaisun siirtämisestä on nyt helppo ymmärtää. Tiedossa ei ole pelkästään huono leffakesä vaan koko keväästä on tulossa studioille katastrofi.

BoxOfficeMojo.com-verkkosivuston keräämien tietojen mukaan viime viikon torstain päättyneenä viikon mittaisella tarkastelujaksolla elokuvateattereiden keräämä liikevaihto oli Yhdysvalloissa vaivaiset 5179 dollaria . Viime vuonna samalla viikolla (viikko 12) elokuvateattereiden kassoihin kilisi rahaa 204 miljoonan dollarin edestä. Romahdus on ollut siis valtava.Pudotus on ollut lyhyemmälläkin aikavälillä jyrkkä, sillä edeltävillä viikoilla viikottainen liikevaihto on ollut 134 ja 58 miljoonaa dollaria. Ihmiset ovat siis käytännössä kokonaan lopettaneet elokuvissa käynnin, kuten tautitilanteen takia on hyväkin.BoxOfficeMojo.comin tietojen mukaan Suomessa elokuvateattereiden liikevaihto olisi ollut viikolla 11 noin 85 000 euroa – se on huomattavasti enemmän kuin Yhdysvalloissa viikolla 12.