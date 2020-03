IBM valjasti sääpalvelun koronatiedon levittämiseen

IBM ja sen tytäryhtiö The Weather Channel ovat julkaisseet ja sen tytäryhtiöovat julkaisseet uuden analytiikkasivun , jonka avulla voi analysoida koronaviruksen leviämistä ympäri maailman. Yksityiskohtaisimmat tiedot löytyvät Yhdysvalloista, mutta tilastotietoa löytyy myös maailmanlaajuisesti.

Tilastotiedon lähteenä käytetään Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Johns Hopkins Universityn julkaisemaa dataa, jota kansainväliset uutistoimistotkin siteeraavat. Suomen osalta tietoa ei löydy kovin yksityiskohtaisesti, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen kohdalla koronatapausten määriä on esitetty jopa piirikuntatasolla. IBM:n mukaan mahdollisimman tarkka tilastotieto auttaa ihmisiä ymmärtämään koronapandemian laajuuden ja auttaa tätä kautta leviämisen vastaisessa taistelussa.







IBM:n ja The Weather Channelilla on paljon kokemusta mallintamisesta ja ennustamisesta, mutta uudella sivustolla ei tarjota ennusteita tai arvioita mihin suuntaan pandemia seuraavaksi etenee. Tautitilannetta voi seurata The Weather Channelin verkkosivuilla tai vaihtoehtoisesti sääpalvelun mobiilisovelluksen kautta.