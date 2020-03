Epic Games hyökkää pelijulkaisijaksi – Tässäkö ratkaisu pelikehittäjien rahaongelmiin?

Fortnite-pelisensaatiosta parhaiten tunnettu pelistudio Epic Games -pelisensaatiosta parhaiten tunnettu pelistudio on päättänyt laajentua pelijulkaisijaksi. Yhtiön mukaan sillä oli nyt tarpeeksi hartioita toteuttaa sen pitkäaikainen unelma – luoda pelijulkaisija, joka ei nappaa voita studioiden leivän päältä.

Epic Games Publishing toimii Epic Gamesin mukaan juuri sillä tavalla kuin yhtiö olisi halunnut julkaisijoiden toimivan, kun Epic Games oli vielä muista riippuvainen peliyhtiö. Julkaisijan toimintamalliin kuuluu ajatus siitä, että pelin immateriaaliset oikeudet kuuluvat aina täysimääräisesti studiolle. Julkaisija kustantaa pelin tuottamiseen menevät kulut kehittäjien palkoista lokalisointikustannuksiin saakka.



Uusi julkaisija pitää itsellään myyntitulot kunnes kustannukset on katettu. Tämän jälkeen pelikehittäjät saavat 50 prosentin osuuden tuloista. Julkaisumallissa pelikehittäjien kantama riski jää pieneksi, mutta samalla voittoja joutuu odottamaan kauemmin.







Epic Games Publishingin nimettyjä kumppaneita ovat esimerkiksi Playdead, Gen Design sekä suomalaisille tuttu Remedy Entertainment, joka on luvannut julkaista Epicin kautta kaksi peliä. Näistä toinen on isolla rahalla tehty peli ja toinen on hieman pienempi samaan maailmaan sijoittuva peli. Uusia kumppneita luvataan tulevan myöhemmin lisää. Epicin mukaan pelikehittäjiä ei velvoiteta mitenkään julkaisemaan pelejä vain Epic Gamesin oman pelikaupan kautta, vaan julkaisumalli toimii alustariippumattomasti.