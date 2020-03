Operaattorit seuraavat ihmisten liikkeitä korona-alueilla – Mahdollista myös Suomessa

Julkishallinnossa kiinnostaakin nyt kuumeisesti missä ihmiset liikkuvat aktiivisimmin. Tiedon avulla voidaan tehokkaammin kohdistaa koronaviruksen leviämisen estotoimenpiteitä käytännössä. Italiassa, Saksassa ja Itävallassa operaattorit tarjoavat jo hallinnolle anonymisoitua tukiasematietoa, minkä avulla voidaan päätellä missä ihmiset liikkuvat ja kuinka suurella volyymillä. Tieto antaa hallinnolle myös työkaluja arvioida kuinka hyvin eri toimet purevat ihmisten liikkumiseen.Koska tieto on anonymisoitua, ei tiedon pohjalta voida päätellä missä yksittäinen ihminen on liikkunut. Tiedosta voidaan sen sijaan määrittää ihmisvirtojen suuret linjat. Paikannustieto ei perustuu GPS:ään, joten tietoa pystytään keräämään vaikka puhelimesta olisi sijaintitiedot kytketty pois päältä.Suomessa vastaava yhteistyö operaattoreiden ja hallinnon välillä on myös mahdollista – ainakin teoriassa. Jo ennen koronapandemian alkua Telia alkoi tarjota kunnille maksullista analytiikkapalvelua, jossa tukiasemien keräämää tietoa ihmisten liikkeistä tarjotaan kunnalliseen päätöksentekoon. Telialla on siis toimintamallit ja järjestelmät siis olemassa ihmisten liikkumiseen liittyvän tiedon tarjoamiseen.