Xbox Series X:n speksit paljastettiin – Konsoliin tulee teratavun edestä nopeaa muistia

Microsoft on paljastanut jo nyt Xbox Series X:n tekniset yksityiskohdat. Ohjelmistojätti lupaa seuraavan sukupolven Xboxiin AMD:n toisen sukupolven Zen-arkkitehtuuriin perustuvan prosessorin sekä toisen sukupolven RDNA-arkkitehtuuriin perustuvan grafiikkaohjaimen.

Xbox Series X:n tallennusratkaisu perustuu huippunopeaan NVMe-muisteihin, minkä ansiosta pelit ja sovellukset voidaan ladata pelaajan eteen lähes silmänräpäyksessä. Oletuksena konsolista löytyy 16 gigatavua RAM-muistia ja 1 teratavun verran tallennustilaa. Konsolin takapaneelist löytyy myös paikka laajennuskortille, jolla tallennusmuistin määrää voi kasvattaa teratavulla.



Käyttömuistista 10 gigatavua on nopeaan grafiikkaohjaimelle optimoitua muistia ja 3,5 gigatavua on tavanomaisempaa muistia. Loput 2,5 gigatavua on varattu käyttöjärjestelmän käyttöön.



Prosessoriytimiä on kaikkiaan kahdeksan kappaletta ja niiden ilmoitettu kellotaajuus on 3,8 gigahertsiä. Grafiikkaohjain rakentuu vuorostaan 52 laskentayksikön varaan ja niiden kellotaajuus on 1,825 gigahertsiä.