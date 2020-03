Päivän diili: Roomba 980 -robotti-imuri nyt 499 euroa - säästä 190 euroa

Robotti-imuri on mainio väline, mikäli haluat pitää kodin lattiat puhtaana pölystä ja liasta ilman, että sinun tarvitsee itse tehdä sen eteen suuremmin töitä. Tähän hätään oiva vaihtoehto on Roomba 980 -robotti-imuri, joka on nyt hyvässä alennuksessa.

Päivän diili

iRobotin Roomba 980 -robotti-imuria saa nyt 499 eurolla , kun viime aikoina tätä kyseistä mallia on myyty 689 eurolla eli säästöä tulee mukavat 190 euroa.Roomba 980 oli aikoinaan iRobotin lippulaivamalli, mutta sittemmin sen ohi ovat menneet i7- ja S9 -sarjan puhdistajat. Toisaalta nämä uudemmat robotti-imurit maksavat tällä hetkellä noin tuhat euroa tai jopa ylikin.Nyt tarjouksessa oleva Roomba 980 on edelleen erittäin hyvä vaihtoehto. Se sopii etenkin isoihin koteihin, sillä Roomba 980 osaa jatkaa itsenäisesti täsmälleen siitä kohtaa mihin se on jäänyt ennen akun uudelleen lataamista. Tätä ominaisuutta ei löydy halvemmista Roomban malleista. Laitteen 3000 mAh akku riittää yhdellä latauksella noin tunnin imurointiin.Kyseinen robotti-imuri on käynyt myös AfterDawnin arvostelussa, josta löytyy kattavasti tietoa laitteen toiminnasta ja ominaisuuksista.Lue: Roomba 980 arvostelu Roomba 980 on saanut arvostelussa plussaa muun muassa mattojen puhdistuksesta ja yleinen siivouksen jälki on erinomaisella tasolla. Tämä robotti-imuri sopii myös lemmikkitalouksille, sillä esimerkiksi koiran karvat eivät tuota ongelmia. Mikäli ongelmia tulee ilmi ja siivous keskeytyy, Roomba 980 lähettää ilmoituksen iRobotin oman sovelluksen välityksellä.Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa su 22.3 asti.Kattavan arvostelun Roomba 980 -robotti-imurista voit lukea tästä . Kannattaa myös katsoa tämä Roomban mallien vertailu , josta löytyy hyvin tietoa eri laitteista.Lue myös: