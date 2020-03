Elektroniikkajätti kehuu – Tuotanto on palautunut Kiinassa ennennäkemättömällä tahdilla

Kiinalaisesta teollisuudesta kantautuu vaihteeksi hyviä uutisia, sillä helmikuussa maassa jyllännyt koronavirus näyttäisi olevan suurimmalta osin selätetty ja tuotanto on palautumassa normaaliksi. Maailman suurin elektroniikan sopimusvalmistaja Kiinalaisesta teollisuudesta kantautuu vaihteeksi hyviä uutisia, sillä helmikuussa maassa jyllännyt koronavirus näyttäisi olevan suurimmalta osin selätetty ja tuotanto on palautumassa normaaliksi. Maailman suurin elektroniikan sopimusvalmistaja Foxconn kertoo palautumisen tapahtuneen mallikkaasti

Foxconn kuvailee yhtiön tuotannon palautumista mielikuvituksellisen hyväksi ja sen ylittäneen yhtiön kaikki odotukset. Toimitukset Foxconnin Kiinan ja Vietnamin tehtaille ovat nyt palautuneet normaaleiksi. Yhtiö arveli aiemmin palautumisessa menevän maaliskuun lopulle saakka, mutta työntekijät on saatu nyt töihin ja tavara virtaa tehtaalle kuten ennenkin.



Muun muassa tietokoneita ja älypuhelimia kokoava yhtiö kuitenkin huomauttaa, että toiminnan palautumisessa on vielä yksi iso kysymysmerkki, joka ei ole yhtiön omissa käsissä. Nimittäin kulutuksen ja kysynnän käyttäytyminen. Koronavirus on levinnyt Eurooppaan ja Amerikkaan, minkä takia Foxconnin tuottamien laitteiden kysyntä voi olla tulevaisuudessa odotettua alhaisempi.







WHO on julistanut koronaviruksen pandemiaksi, mutta Kiinassa uusia koronaviruksia raportoitiin maaliskuun 12. päivän osalta vain 15 kappaletta.