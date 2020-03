Google uudistaa Chromecast Ultran – Sisältää myös kaukosäätimen

Hakukonejätti on tehnyt Chromecast Ultrasta Android TV -pohjaisen medialaitteen, joten striimauksen lisäksi sitä voidaan käyttää myös täysin itsenäisenä laitteena. Tämän seikan johdosta Google on kehittänyt Chromecast Ultralle oman kaukosäätimen. 9to5Googlen mukaan Ultran kaukosäädin muistuttaa ulkoisesti Daydream View -virtuaalilasien kaukosäädintä.Kaukosäätimessä on mikrofoni, joten painikkeiden naputtelun sijaan laitetta voi ohjata myös Google Assistantin kautta puhekäskyillä.Uusi Chromecast Ultra oli ehkä tarkoitus esitellä Google I/O:ssa, mutta koska tapahtuma on peruttu , on julkaisuaikataulu ehkä mennyt uusiksi.