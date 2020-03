Näin voit katsoa Netflixiä ilmaiseksi

Netflixin katselu onnistuu ilman omaa tiliä ilmaiseksi uuden lisäosan avulla. Googlen Chrome-selaimen katselu onnistuu ilman omaa tiliä ilmaiseksi uuden lisäosan avulla. Googlen-selaimen sovelluskaupassa julkaistun DoNotPay-laajennoksen avulla voit luoda linkkejä, joita klikkaamalla joku tuttusi voi katsoa elokuvan tai TV-sarjan ilmaiseksi ja ilman tunnuksia.

Sama temppu onnistuu tietysti niinkin, että kertoo Netflix-tunnuksensa tuttavalle, mutta DoNotPay-laajennoksen ansiosta omia tietoja ei tarvitse jakaa lainkaan. Salasanojen jakaminen kun on melko riskialtista: ihmisillä on tapana käyttää samaa tai samankaltaista salasanaa useissa palveluissa. Laajennoksen toimintalogiikan ydin on se, että linkin kautta vastaanottaja lataa koneelleen väliaikaistiedoston, jolla Netflix saadaan huijattua luulemaan, että istuntoa jatketaan uudessa välilehdessä. Näin ollen kirjautumista ei tarvita.



DoNotPayn palvelutarjonnasta löytyy muitakin korporaatiovastaisia sovelluksia, kuten virtuaalisten luottokorttien generoija, jonka avulla voi hankkia itselleen loputtomasti uusia ilmaisia kokeilujaksoja.