Googlen Stadia toi 4K-pelaamisen verkkoselaimeen

Google on uudistanut pelipalvelu Stadian toistoresoluutioita. Jakeluun on tuotu nyt mahdollisuus käyttää 4K-resoluutiota pelatessa verkkoselaimella.

Aiemmin Stadia on tarjonnut 4K-resoluutiota ainoastaan pelaajille, jotka ovat käyttäneet Stadiaa Chromecast Ultran kautta. Nyt myös Chromella pelaava Stadia-käyttäjä pääsee nauttimaan 4K-pelaamisesta.Google lupasi 4K-pelaamista kaikilla palvelun alustoilla jo ennen julkaisua, mutta tuo ominaisuus on toistaiseksi ollut tarjolla vain osalle pelaajista. Nyt palvelun laajenee merkittävästi, joskin parempi resoluutio vaatii myös paremmat yhteydet.Googlen mukaan 4K-resoluutiosta saa kaiken irti mikäli internet-yhteys on vähintään 35 megabittinen. Tosin 9to5Googlen testien mukaan myös 4K-sisältöön voi päästä käsiksi myös hieman heikompilaatuisella netillä.Käytössä olevan resoluution ja yhteyden laadun voi tarkistaa Yhteys (Connection) valikosta, johon pääsee Shift + Tab -kombinaatiolla verkkoselaimella pelatessa.Google ei ole vielä julkaissut virallista tiedotetta asiasta, eikä toiminto ole siis vielä kaikkien käytettävissä, mutta olettaa saattaa, että nämä tapahtuvat pian.