Netflixin odotettu uusi toiminto ilmestyi vihdoinkin

Lista löytyy Netflix-sovelluksista palvelulle ominaiseen tyyliin vaakarivin muotoon aseteltuna. Lista kuitenkin erottautuu muista suosituslistauksista omintakaisen tyylin ansiosta: julkaisun kansikuvan yhteyteen on lisätty tyylitelty listasijoitusta kuvaava numero. Suosituimpiin elokuviin ja sarjoihin voi myös törmätä muissa listauksissa – näissä tapauksissa suosion näkee kansikuvan yläreunaan lisätystä pienestä punaisesta tarrasta.Netflix on testannut toimintoa Meksikossa ja Britanniassa. Lista päivittyy joka päivä, joten tarjolla on jatkuvasti uusia suosituksia. Netflxin toiveena on, että top 10 -listan avulla palvelun käyttäjät saavat lisää yhteisiä katselukokemuksia jolloin palvelu pääsee paremmin osaksi päivittäisiä keskusteluita.