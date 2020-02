Microsoft Xbox Series X -konsolista. Kovin uutinen oli ehkä suorituskyvyn varmentuminen: Xbox Series X:n grafiikkaohjaimesta riittää potkua 12 TFLOPSin laskentatehoon. on paljastanut lisää tietoa myöhemmin tänä vuonna julkistettavasta-konsolista. Kovin uutinen oli ehkä suorituskyvyn varmentuminen: Xbox Series X:n grafiikkaohjaimesta riittää potkua 12 TFLOPSin laskentatehoon.

Suorituskyky on käytännössä kahdeksankertainen Xbox Oneen verrattuna ja kaksinkertainen Xbox One X:ään verrattuna. Tulossa on siis isoja parannuksia ja grafiikoiden silmiähivelevän viimeistelyn varmistaa konsoliin tuleva säteenjäljitysteknologia, jonka Microsoft on varmistanut jo aikaisemmin. Konsolissa tullaan käyttämään AMD:n Zen 2 -mikroarkkitehtuuriin perustuvaa suoritinta ja RDNA 2 -arkkitehtuuriin



Edellä mainitut speksit takaavat, että Xbox Series X:llä voidaan pelata pelejä 8K-tarkkuudella ja kuvataajuus on parhaimmillaan 120 FPS:ää. Konsolilla voidaan myös palata välittömästi keskeytettyihin peleihin – pelejä voi siis olla keskeytettynä samaan aikaan useita ja pelaamista pääsee jatkamaan välittömästi. Microsoft on myös luvannut, että Xbox Series X:llä voidaan pelata pelejä, jotka on kehitetty alkuperäiselle Xboxille, Xbox 360:lle ja Xbox Onelle.