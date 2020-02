Tesla sai luvan jatkaa Gigafactoryn rakentamista Saksaan – Metsien kaataminen yritettiin keskeyttää

Ympäristöliikke vaati Teslan toiminnan keskeyttämistä, sillä yhtiölle ei ole vielä myönnetty varsinaista rakennuslupaa tehdasta varten. Tesla toimii siis omalla riskillään puuston poiston suhteen, mikäli rakennuslupaa ei lopulta myönnetä. Tesla yrittää kompensoida sen toiminnasta koituvia haittoja istuttamalla muualle kolme uutta puuta jokaista kaadettu puuta kohden.Metsän kaatamiseen liittyvältä kritiikiltä Tesla on yrittänyt suojautua toteamalla muun muassa, että metsät eivät ole ikimetsiä vaan ne on aikoinaan istutettu kartongin tutoantoa varten.Gigafactory-tehtaan rakentamiseen Berliinin lähellä sijaitsevaan Grünheiden kuntaan on aiheuttanut paljon ympäristöhuolia. Tehtaalla käsiteltävien kemikaalien on pelätty esimerkiksi pilaavan vesistöjä. Grünheide sijaitsee vesiensuojelualueella.