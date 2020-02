Tietojenkalastelua tehdään eniten Facebookin, Yahoon, Netflixin ja Spotifyn nimissä

Top 10 brändit tietojenkalastelussa (Q4 2019)

Facebook (18%) Yahoo (10%) Netflix (5%) PayPal (5%) Microsoft (3%) Spotify (3%) Apple (2%) Google (2%) Chase (2%) Ray-Ban (2%)

Top brändit tietojenkalastelussa alustan mukaan (Q4 2019)

Spotify Microsoft PayPal Facebook

Yahoo Rbs (Ray-Ban aurinkolasit) Microsoft DropBox

Chase Mobile Banking Facebook Apple PayPal

Raportin mukaan tietojenkalasteluhyökkäyksissä eniten käytetty brändi on, jota maailmanlaajuisesti käytettiin 18%:n edestä. Toiseksi sijoittui(10%) ja kolmanneksi eniten käytetään(5%).Tietojenkalasteluhyökkäyksissä rikollinen yrittää jäljittää brändien virallisten verkkosivuja ulkonäköä ja olemusta käyttämällä samankaltaista verkkotunnusta tai URL-osoitetta. Linkki väärennetylle sivulle lähetetään uhrille esimerkiksi sähköpostin tai saastuneen mobiilisovelluksen kautta. Tietojenkalastelussa käytetään usein lomaketta, jonka avulla yritetään kerätä uhrilta esimerkiksi maksutietoja.Alustana eniten tietojenkalastelua tapahtui(48%), jota seuraavat(27%) ja(25%). Verkossa tapahtuvassa tietojenkalastelussa yleisin nimi on Spotify ja sähköpostin osalta huijauksia tehdään eniten Yahoon nimissä.Brändit on luokiteltu huijausyrityksissä käytetyn yleisen ulkoasun perusteella:Raportissa kerrotaan, että käytetty brändi vaihtelee hyvin paljon käytetystä alustasta. Esimerkiksi mobiilin kohdalla tietojenkalastelussa käytetään pankkien ja sosiaalisen median brändejä, kun taas sähköpostin kohdalla käytetään enemmän teknologia-alan brändejä.Raportissa nostetaan myös esille Ray-Ban, joka oli erityisen suosittu brändi tietojenkalastelussa sähköpostin avulla Black Fridayn aikana. Yleisin tapa houkutella uhreja sähköpostissa on käyttää houkuttelevaa otsikkoa, jossa kerrotaan Ray-Banien olevan jopa 90% verran alennuksessa Black Fridayn aikana.Esimerkki tietojenkalastelussa käytetystä sivusta (kuva: Check Point).(48%)(27%)(25%)