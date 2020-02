Uusi Apple TV tulossa? Suunniteltu ehkä pelaamiseen

Vaikka Apple TV+ ja iTunes toimivatkin jo Samsungin ja LG:n uusissa älytelevisioissa, uskoo Apple siitä huolimatta Apple TV:n olevan monille tarpeellinen hankinta. Medialaitteesta on nimittäin tulossa uusi versio ja se saatetaan esitellä tänä keväänä. Ainakin 9to5mac havaitsi tvOS 13:n tuoreesta betasta Vaikka Apple TV+ ja iTunes toimivatkin jo Samsungin ja LG:n uusissa älytelevisioissa, uskoo Apple siitä huolimatta Apple TV:n olevan monille tarpeellinen hankinta. Medialaitteesta on nimittäin tulossa uusi versio ja se saatetaan esitellä tänä keväänä. Ainakin 9to5mac havaitsi tvOS 13:n tuoreesta betasta viittauksen julkistamattomaan Apple TV -laitteeseen

9to5macin lisäkaivelut paljastivat, että julkistamattomassa Apple TV:ssä käytettäisiin arkkitehtuuria, jota on hyödynnetty Applen A12- ja A13-piireissä. Uudessa boksissa käytetään siis jompaakumpaa piiriä. Nykyisessä Apple TV 4K:ssa käytetään A10X Fusion -piiriä, joten A13 Bionic toisi mukanaan mukavan suorituskykylisäyksen uusien pelien pyörittämiseen.



Apple Arcade -pelipalvelun julkaisu viime vuonna on ehkä saanut Applen suhtautumaan pelaamiseen aiempaa vakavammin ja on siksi valmis päivittämään Apple TV:tä pelikokemuksen parantamiseksi.