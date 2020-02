YouTube vetää töpselin irti – Vanhat käyttöliittymät lakkautetaan

Josuudistuva käyttöliittymä on mennyt sinun mielestäsi vain huonompaan suuntaan ja olet siksi jättäytynyt klassisen desktop-näkymän asiakkaaksi, on sinulle luvassa huonoja uutisia. Google on nimittäin päättänyt lopettaa YouTuben vanhat käyttöliittymät maaliskuussa