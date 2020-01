SpaceX on valmis ensimmäiseen miehitettyyn avaruuslentoon – Näin paljon avaruuslento maksaa

Miljardööri Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX on saanut viimeisetkin testit suoritettua Miljardööriavaruusyhtiöon saanut viimeisetkin testit suoritettua ensimmäistä miehitettyä avaruuslentoa varten . Muskin mukaan SpaceX:n tavoitteena on, että miehitetty lento suoritettaisiin kansainväliselle avaruusasemalle huhti-kesäkuussa eli sijoittajatermein toisen vuosineljänneksen aikana.

SpaceX valmistelee vielä laitteistoa avaruuslentoa varten, mutta sen pitäisi olla täysin valmis helmikuun aikana. Tämän jälkeen kaikki pitäisi olla teknisesti valmista NASAn astronauttien kuljettamista varten. Astronautit vierailevat ISS:llä vain muutaman päivän ajan, minkä jälkeen heidät kyyditetään takaisin Maahan.



Space X:n tavoitteena on ollut kehittää uuden sukupolven kantoraketteja, joiden avulla avaruusmatkailun kustannuksia saataisiin alennettua tuntuvasti. Falcon-kantorakettiohjelman jälkeen SpaceX:n huomio on siirtynyt tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen tarkoitettujen Dragon-avaruusalusten kehitykseen.







Yhdysvallat lopetti omat avaruussukkulalennot kesällä 2011, minkä jälkeen maa on ostanut astronauttien kyydit Venäjältä. SpaceX:n ansiosta sukkulalennot ovat tekemässä jälleen paluuta Yhdysvaltoihin. NASAn arvellaan maksavan SpaceX:lle lennoista noin 55 miljoonaa dollaria per astronautti.