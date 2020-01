AfterDawn vaihtoi pilveen

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajanpalvelut ovat pyörineet mitä moninaisimman alustan päällä. Käytössämme on ollut kaikkea mahdollista, aina jaetusta Windows-palvelimesta HP:n rautaklusteriin, jossa on pyöritetty yli sataa prosessoriydintä, puolen teratavun käyttömuistilla.

Käytännössä koko toimintamme ajan olemme pyörittäneet palveluitamme vuokrattujen, fyysisten palvelinten päällä. Kyseiset palvelimet on luonnollisesti mitoitettu sopimuksia tehdessämme sen hetkisen käyttötarpeemme mukaan, olettaen, että tarpeemme pysyvät pitkälti samana myös sopimuksen keston ajan.Kiinteät, pitkät palvelinten vuokrasopimukset ovat luonnollisesti tuoneen mukanaan tiettyjä etuja, joista tärkeimpänä tietysti ovat olleet ennakoitavissa olevat kulut. Mutta tuossa on piillyt myös merkittävä ongelma: kun sopimukset ovat usein monivuotisia, tapahtuu nettimaailmassa muutoksia resurssien tarpeiden osalta nopeastikin - suuntaan tai toiseen. Ja noissa tilanteissa pitkät sopimukset, tietylle raudalle, ovat muodostuneet usein ongelmaksi.Puhumattakaan tietysti käyttöjärjestelmäpäivitysten ajastuksen hankaluudesta ja mahdollisista ongelmista raudassa, kun palvelimia on ollut käytössä kuitenkin lopulta vain rajallinen määrä.Nyt muutos on koittanut vihdoin meillekin, sillä AfterDawn pyörii nyt maailman nopeimmalla pilvipalvelualustalla, UpCloudilla . Eli sanoimme samalla hyvästit vanhoille vilkkaasti pyöriville kovalevyille, omalle räkkikaapille sekä kytkimille, joilla kokonaisuus kytkeytyy toisiinsa. Tilalle tulivat pilvipalvelimet, häikäisevän nopea MaxiOPS -tallennusjärjestelmä sekä softapohjainen sisäverkko palveluidemme välille.Kokonaisuutta hallitsemmeavulla ja palveluita hallitaan ja otetaan käyttöönkäyttäen.UpCloudin avulla olemme voineet siirtää pienempiä palveluitamme todella edullisten pilvipalvelinten päälle, jolloin jokainen palapelimme osa toimii pitkälti itsenäisesti, eivätkä ne ole keskenään niin haavoittuvia liikennepiikeille tai mahdollisille ongelmille omissa palveluissamme. Lisäksi voimme nappia painamalla kasvattaa tai pienentää käytössä olevien palveluiden resursseja - ja luonnollisesti myös kustannuksiamme.Käytännössä siirto aloitettiin jo syksyllä ja palvelut ovat siirtyneet kokonaisuudessaan Upcloudin päälle nyt alkuviikosta, kun saimme viimeisetkin ongelmat omien järjestelmiemme kanssa kuntoon.Yhteenvetona voidaan sanoa, että voimme nyt pyörittää AfterDawnin palvelukokonaisuutta järkevämmin, nopeammin - ja huomattavasti edullisemmin kuin aiemmin. Pienenä bonuksena mainittakoon se, että UpCloudin kotimaa on Suomi - aivan kuten AfterDawninkin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun voimme hoitaa ainakin osan asioinnista palveluntarjoajamme kanssa ihan suomeksi.