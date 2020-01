Uusi Firefox laittaa stopin ärsyttäville ilmoituspyynnöille

Ilmoitukset ovat olleet hyvin tehokas tapa saada käyttäjiä vierailemaan sovelluksissa useammin, minkä vuoksi samaa tekniikkaa on hyödynnetty myös verkkosivustoilla. Ennen ilmoitusten pommittamista, sivustot pyytävät siihen ensin lupaa. Tämä saattaa olla joidenkin mielestä jo itsessään ärsyttävää, sillä ensimmäisellä sivustokäynnillä on jo tarpeeksi muutakin vastattavaa ja kiellettävää.Firefox yrittää tehdä arjesta hieman helpompaa tarjoamalla mahdollisuuden ohittaa sivustojen ilmoituspyynnöt, jolloin sivustovierailusi ei turhaan keskeyden tai häiriinny ylimääräisten kyselyiden takia. Käyttäjä on aiemmin voinut estää ilmoitusten vastaanoton, mutta uudessa Firefoxissa pyynnöt on hävitetty osoiteriville pieneksi puhekuplaksi, joka värähtelee uuden ilmoituksen saapumisen merkiksi. Käyttäjä voi itse päättää reagoiko hän siihen mitenkään.Uuden järjestelmän toiminnasta löytyy havainnollistava GIF täältä . Voit ladata Firefoxin koneellesi Download.fistä