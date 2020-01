Tesla valmisti enemmän autoja kuin kahtena edellisenä vuotena yhteensä

Tesla on onnistunut vastaamaan tuotannollisiin ja tuotannon kasvattamiseen liittyviin taloudellisiin haasteisiin epäilyksistä huolimatta, sillä yhtiö toimitti viime vuonna enemmän kuin kahtena edellisenä vuotena yhteensä.

Autoja toimitettiin viime vuonna kaikkiaan 367 500 kappaletta, josta noin 112 000 kappaletta toimitettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden lopulla Tesla valmisti autoja vaja 105 000 kappaletta, joten osa toimitetuista autoista oli valmistettu hieman aikaisemmin. Leijonan osa toimitetuista ja valmistetuista autoista oli Model 3 -mallisia, mikä ei ehkä autojen hintoja ajatellen ole mikään suuri yllätys.



Autojen toimitukset ja valmistusmäärät jatkavat todennäköisesti kasvuaan tänä vuonna, sillä Tesla avasi hiljattain Gigafactory-tehtaan Shanghaihin. Kiinan tehtaalla on aloitettu jo ensimmäisten autojen valmistus ja sen kapasiteetti pitäisi yltää 3000 autoon per viikko.







Teslan tarkoituksena on tuoda viime keväänä esitelty Model Y -malli markkinoille kesään mennessä, mikä myös lisännee toimitus- ja valmistusmääriä tänä vuonna.