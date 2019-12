Maailman tuottoisinta YouTube-kanavaa pyörittää 8-vuotias poika

YouTuben parhaiten tienaava sisällöntuottaja on Ryan Kaji. Hänen ylläpitämällä Ryan's World -kanavalla on 22,9 miljoonaa tilaajaa. parhaiten tienaava sisällöntuottaja on Forbesin arvion mukaan jo toista vuotta peräkkäin leluarvosteluja tekevä kahdeksanvuotias. Hänen ylläpitämällä-kanavalla on 22,9 miljoonaa tilaajaa.

Kajin arvioidaan tienanneen vuosien 2018 ja 2019 kesäkuiden välisenä aikana yli 26 miljoonaa dollaria. Koska hän asuu vielä ikänsäkin takia kotona, jää videoista sievoinen summa säästöön. Aikuisemman katsojakunnan suosiossa olevan PewDiePien tienesteiksi arvioitiin olleen samaan aikaan jopa puolet vähemmän, noin 13 miljoonaa dollaria. Parhaiten tienaavien listalle sijalle kaksi pääsi Dude Perfect -kanava sekä sijalle kolme Nastya.



Kajin suosituimmalla videolla on 1,9 miljardia toistoa. Hänen suosio on poikinut jo oheistuotteita, kuten hammasharja- ja tahnamerkit. Hänen videoiden toteutus on nostattanut myös kritiikkiä, sillä niissä ei selvästi kerrota mikä on sponsoroitua sisältöä ja mikä ei. Videoita katsova yleisö on niin nuorta, että he eivät välttämättä erota aitoa sisältöä maksetusta.