Muistatko CSI:ssä käytetyn superzoomuksen? Se on nyt täyttä totta

CSI-sarjan kulta-aikaan tälläistä tekniikkaa ei valitettavasti ollut käytössä, mutta tekoälyn kehittymisen myötä vastaavankaltainen-toiminnallisuus on tulossa mahdolliseksi. Käytännössä kyse on siitä, että tekoäly osaa palauttaa kuvan yksityiskohtia näkyviin kun kuvaa zoomaa yli kuvan natiivitarkkuuden.Pixelmator Pro -kuvaeditointiohjelmaan on tullut-niminen ominaisuus, jonka avulla kuvien yksityiskohtien näkyvyyttä voi parantaa kolminkertaisen zoomuksen jäljiltä. Kuvien skaalaukseen on ollut ennenkin monia menetelmiä, mutta uusi tekniikka hyödyntää koneoppimista. ML Super Resolution -tekniikkaa on verrattu Pixelmatorin blogissa perinteisiin skaalaustekniikoihin