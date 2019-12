Täysikokoinen Commodore 64 tulee Suomeen tänä jouluna

Commodore 64 -fiilistelijöillä on viime vuodesta lähtien ollut mahdollisuus helpottaa nostalgiakaipuuta C64-minipelikone, mutta tänä jouluna kaikki on paremmin. Myyntiin on nimittäin tulossa täysikokoinen Commodore 64. -fiilistelijöillä on viime vuodesta lähtien ollut mahdollisuus helpottaa nostalgiakaipuuta C64-minipelikone, mutta tänä jouluna kaikki on paremmin. Myyntiin on nimittäin tulossa täysikokoinen Commodore 64.

THEC64-niminen laite on luonnollisesti modernisoitu tarvittavilta osin, jotta se voidaan kytkeä vaivattomasti nykyaikaisiin televisioihin. Indiegogon kautta projekti keräsi reilut 90 000 euron rahoituksen ja joukkorahoituskampanjaan osallistuneille konsoli lähetetään tästä päivästä alkaen (maanantai 9. joulukuuta). Muissa myyntikanavissa odotusajat ovat pidempiä – esimerkiksi Verkkokauppa.com lupaa konsolin tulevan valikoimiin 20. joulukuuta ja Gigantti 27. joulukuuta.



Tietokone sisältää täysikokoisen näppäimistön ja joystickin. Pelejä konsoliin on ladattu valmiiksi 64 kappaletta ja erilaisia pelitiloja on kolme. Lisäksi voit ladata tietokoneeseen omia pelejäsi USB-portin kautta. Ohjelmointitiloja on kaksi: C64 ja VIC 20 BASIC.



Verkkokauppa.comissa THEC64 maksaa 129,90 euroa, kun taas Gigantissa sen myyntihinnaksi ilmoitetaan 119,99 euroa.