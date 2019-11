20 vuotta sitten: Napster vs CuteMX, elokuvateollisuus saa p..kahalvauksen, kun DeCSS julkaistaan

P2P-rintamalle ilmestyy uusia kisaajia

Kertaamme artikkelisarjassamme 20 vuoden takaisia uutisia, sivustomme ensimmäisten toimintavuosien ajalta. Nyt on aika kurkata mistä uutisoimme marraskuussa vuonna 1999.Näitä lukiessa muistutamme taas, että AfterDawn keskittyi alkuvuosinaan varsin tiukasti pelkästään audio- ja videoteknologiasta raportointiin. Tuolloin uutispuolemme täydensi kokonaisuuttamme, johon kuuluivat sekä oppaat, ohjelmalataukset että monet muut video- ja audioteknologiaan liittyvät sisällöt. Tämän vuoksi uutisista löytyy varsin vähän "yleistä teknologiaa", jonka aika koitti sivustollamme vasta myöhemmin, kun maailma, teknologia ja sivustommekin muuttuivat.Viime vuosituhannen lopullaoli tullut ilmiö. Jokainen uutisia seurannut ihminen länsimaissa oli tuohon aikaan varmasti kuullut ohjelman nimen, vaikkei välttämättä vielä omistanut edes nettiyhteyttä, koska Napsterin tarinasta kerrottiin niin laajalti myös lehdistössäja televisiouutisissa. Yhtiön toiminnan laillisuus oli isojen kysymysmerkkien takana ja oikeusjuttuja odotettiin taivaanrantaan hetkenä minä hyvänsä.Napster oli siis tuon aikakauden "torrentti", ohjelma, jolla voitiin jakaa tiedostoja vertaisverkossa - laittomasti tai laillisesti.Napsterin suosio oli niin valtavaa, että sen rinnalle alkoi ilmestymään kasapäin uusia tiedostojenjakoon keskittyneitä ohjelmia, jotka halusivat haastaa Napsterin aseman suosituimpana P2P-ohjelmana. Syksyllä 1999 vaikutti siltä, että yksi haastaja on nousemassa selkeästi parhaaksi vaihtoehdoksi:. Tuon hetken aikaa eläneen ohjelman suosio oli varsin huikeaa ja mekin kirjoitimme ohjelmasta useita uutisia noihin aikoihin. CuteMX oli monella tavalla teknisesti kehittyneempi ohjelmana ja se keräsikin nopeasti huikean määrän käyttäjiä, jotka kyllästyivät Napsterin oikuttelevaan ohjelmaan.CuteMX:n taustalla ollut yhtiö lakkautti kuitenkin CuteMX:n kehityksen nopeasti, kun Napsterin lailliset ongelmat alkoivat kasautumaan aina vain suuremmiksi. Jälkikäteen ajateltuna tämä lieneekin ollut hyvä veto, sillä taustalla ollut yhtiö on edelleen olemassa - se on parhaiten tunnettuFTP-ohjelman kehittäjänä ja kehittää kyseistä ohjelmistoa edelleen, tänäkin päivänä. Sitä vastoin muut tuon ajan P2P-huumassa esille nousseet yritykset, kuten vaikkapa itse Napster, ovat kadonneet yrityskartalta jo vuosia, vuosia sitten.Marraskuussa 1999 musiikkiteollisuus sai lopulta tarpeekseen Napsterista ja ilmoitti haastavansa Napsterin oikeuteen . Tuosta alkoi vuosituhannen taitteen yksi merkittävimmistä oikeudenkäynneistä, jota seurattiin teknologiamaailmassa suurella mielenkiinnolla.Vaikka laillisten MP3-tiedostojen hankkiminen olikin lähes mahdotonta noihin aikoihin, jostain kumman syystä MP3-tiedostoja tuntui kertyvän lähes jokaisen kovalevylle varsin merkittäviä määriä.Tähän tilanteeseen laitevalmistajat vastasivat varsin nopeasti ja erilaisia MP3-tiedostoja toistavia fyysisiä soittimia alkoi ilmestymään 1990-luvun loppupuolella huikealla tahdilla. Vuoden 1999 syksyllä uutisoimme mm. ensimmäisestä MP3-soittimesta . Sonyn tapaus olikin mielenkiintoinen, sillä samaan aikaan yhtiö oli myös yksi maailman suurimmista levy-yhtiöistä,kautta ja oli yksi Napsteria ja muita tiedostonjakoyhtiöitä jahdanneista tahoista.Tuolloin, marraskuussa 1999, esiteltiin myös ensimmäinen kaupallinen MP3-soitin autoon sekä ensimmäiset MP3-tiedostoja tukevat DVD-soittimet olohuoneeseen Samaan aikaan itse MP3 oli myös saamassa varteenotettavan vastustajan, kunpuski omaa, kilpailevaa-tiedostomuotoaan MP3:n korvaajaksi. Microsoft saikin neuvoteltua useiden laitevalmistajien kanssa WMA-tuen lisäämisestä niiden MP3-soittimiin - kelkkaan hyppäsivät ainakin Sony sekä maailman suurin MP3-soitinten valmistaja Rio Leffateollisuus oli saanut olla suhteellisen rauhassa laajamittaiselta piratismilta noihin aikoihin saakka, sillä verkossa levinneet leffakopiot olivat yleensä umpisurkeita VHS-kopioita tai muutoin laadultaan kehnoa huttua. Lisäksi tuohon aikoihin tavallisten kuluttajien käytössä ollut tallennustila ja verkkoyhteydet eivät tukeneet millään muotoa elokuvien levittämistä verkon yli piraattina.Joten leffateollisuus oli pystynyt lepäilemään laakereillaan ja ihmettelemään sivusta musiikkiteollisuuden sotaa muuttuvaa teknologiaa vastaan.Tähän tuli kuitenkin valtava muutos syksyllä 1999, kun yksi virallisen DVD-lisenssin omaaja mokasi. Tietokoneille kaupallisia DVD-soitinohjelmia valmistanutmokasi ja raskaasti. Yhtiö oli unohtanut salata ohjelmassaan olleet DVD-salauksen purkuavaimen. Tarkkasilmäiset hakkerit keksivät napata tuon purkuavaimen ja virittää siitä DVD-levyjen kopiointisuojaukset hetkessä murtavan DeCSS-ohjelman DeCSS:n julkaisu tarkoitti käytännössä sitä, että kaikki kaupalliset DVD-elokuvat pystyikin nyt, yhtäkkiä, kopioimaan täydellisellä laadulla omalle tietokoneelleen - ja jakamaan siitä eteenpäin netin yli. Kopiointisuojausten murtuminen avasi käytännössä padon, jota elokuvateollisuus ei enää koskaan onnistunut tukkimaan - ja josta suosta se onnistui nousemaan kunnolla ylös vasta Blu-rayn ja etenkinnousun myötä.Vuoden 1999 marraskuun uutisointiimme mahtui monenlaista muutakin. Jälkikäteen mielenkiintoinen havainto on se, miten suoratoiston kanssa kokeiltiin varsin paljon jo noihin aikoihin, vaikka valtaosa maailman nettikäyttäjistä kytkeytyikin tiedon valtatielle lähinnä modeemien kautta. Tuolloin tuskin osattiin aavistaa sitä, miten suoratoisto tulisi aikanaan jyräämään fyysisen median ja digitaaliset ostotkin tieltään ja muuttaen ihmisten tapaa ostaa sekä musiikkia että elokuvia.Useat artistit levittivät sinkkujaan suoratoistettavassa äänimuodossa noihin aikoihin, täysin laillisesti. Ongelmana näissä kokeiluissa oli tietysti niiden hajallaan oleminen ympäri nettiä, sillä mitäänkaltaista keskitettyä alustaa ei ollut vielä olemassa.Mutta siinäpä tämän kertainen muistelumme 20 vuoden takaa. Jos vastaavat retropläjäykset kiinnostavat, löytyvät aiemmat artikkelimme näiden linkkien takaa: