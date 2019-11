Haksahditko Black Friday -ansaan? Tämän takia huomenna voi iskeä morkkis

Tänään monilla raha polttelee taskuissa, mutta jo huomenna saatat herätä ostosmorkkikseen. Vaikka Black Fridayna voi kaupoista löytyä todella houkuttelevia tarjouksia, ei kyse ole mistään keskiluokan hyväntekeväisyyspäivästä, vaan tarkoituksena on eri syistä saada tavaraa liikkeelle.

Alla olevalla Crackedin Honest Ads -sarjan-videolla käydään läpi Black Fridayn luonnetta läpi inhorealistisen huumorin keinoin. Videolla tehdään esimerkiksi selväksi se, että yli 70 prosentin alennuksessa oleva tuote voi olla syystäkin yli 70 prosentin alennuksessa – kukaan ei ehkä oikeasti tarvitse sitä, mutta joku saattaa silti ostaa sen kun "halvalla saa".Oikeasti haluttuja tuotteita harvemmin myydään tarjouksella – siitä yksinkertaisesta syystä, että niin ei tarvitse tehdä. Hölmöähän se olisikin myydä tavaraa halvemmalla kuin on tarpeen. Black Fridayn ympärille on vain onnistuttu luomaan mielikuva siitä, että tällöin kannattaa ostoksia tehdä. Vain hetken kestävän tarjouskampanjan etuna on sekin, että kuluttajat saadaan kilpailemaan toisiaan vastaan – kiire aiheuttaa hätiköityjä johtopäätöksiä eli ostoksia, joita tulee katuneeksi jälkikäteen.Kiireen tunteen aiheuttaminen saattoi olla Gigantin tarkoituksena, kun se otti käyttöön Queue-it-ratkaisun verkkokaupassaan