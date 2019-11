Tässä joulukuun uudet Netflix Originals -elokuvat ja stand-upit

Elokuvien ja stand-up-komedian osalta tulossa on monenlaista sisältöä niin lapsille kuin aikuisempaan makuun.Kansainvälistä tuotantoa ovat filippiiniläistrilleri, ranskalainen hip-hop-elokuva, meksikolaiskomediasekä brasilialaisten YouTube-koomikoiden synkkä lyhytelokuva(Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tenação de Cristo). Lyhytdokumenttipuolestaan kertoo pikkukaupungin maahanmuuttajien ratsiasta.Komiikkaa riittää muutenkin valtoimenaan joulukuussa, sillä Michelle Wolfista tulee New Yorkissa kuvattu stand-up-spesiaali, Crazy Rich Asians -tähti Ronny Chiengin stand-upsaapuu 17. päivä, 40-v-synttäreitään juhlivan, Netflix-spesiaaleistaan jo ennalta tutun John Mulaneyn uusin on musikaalinen spesiaalija brittikoomikko Jack Whitehall, joka tunnetaan isän kanssa matkailusta, kutsuu isänsä jouluspesiaaliinJouluaiheisia elokuvia edustaa puolestaan kokoperheen, joka tuo kenties brittimonarkian kiemuroita fiktiiviseen maailmaan trilogian kolmannessa osassa, sekä Dreamworksin animaatiosarjan joulu-aiheinen lyhytelokuvaVakavampaan elokuvanälkään puolestaan julkaistaan Ryan Reynoldsin tähdittämä Michael Bayn toimintaelokuva, Anthony Hopkinsin tähdittämä elämänkertaelokuva paaveistasekä Noah Baumbachin ohjaama, jossa pääosassa nähdään Scarlett Johansson.Tulossa on loppukuusta myös tiettävästisekä japanilaiselokuva, joita ei vielä löydy palvelusta.Tässä vielä kaikki joulukuun elokuvat ja stand-up-spesiaalit aikajärjestyksessä:The AppHot Gimmick: Girl Meets Boy