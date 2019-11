Nyt tarkkana – Näitä tuotteita ei kannata ostaa edes halvalla

-viikon ostohysteriassa on hyvä puhua muutama sananen vastuullisesta kuluttamisesta. Tänäkin vuonnaiskee joulumyyntiin listoilla, joilla kuluttajia kehotetaan välttämään huonolaatuisia tuotteita. Ostopäätösten tueksi Verkkokauppa.com on listannut tuotteet, joita ei kannata ostaa edes halvalla eikä edes Black Fridayna.

Verkkokauppa.com seuraa tiiviisti tuotteiden huolto- ja palautusprosentteja. Mikäli yhtä tuotetta huolletaan suhteellisesti mitattuna paljon tai kuluttajat palauttavat niitä kauppoihin suhteellisen paljon, on se merkki siitä, että tuotteessa on jotakin vikaa. Tuote ei välttämättä täytä odotuksia tai se voi olla jollakin tapaa huonolaatuinen. On toki mahdollista, että tuotetta myydään kappalemääräisesti vähän, jolloin yksittäisetkin palautukset näyttävät suhteellisessa mittauksessa pahalta.Listoista nähdään ainakin se, että tunnettuihin brändeihin tukeutuminen ei tarkoita aina hyvää laatua.