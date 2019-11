Päivän diili: iRobot Roomba e5152 -pölynimurirobotti huimassa alennuksessa - hinta nyt vain 129 euroa

iRobot Roomba e5152 -pölynimurirobotti tai pelkästään Roomba e5 -pölynimurirobotti julkaistiin Roomban toimesta vuonna 2018. Tämän kyseisen mallin suositushinta on sellainen 400 euroa, mutta nyt sitä saa vain 129 eurolla Verkkokauppa.comilta

Päivän diili

Tämä kyseinen Roomba e5 on käynyt myös AfterDawnin arvostelussa , jossa kerrotaan tuotteesta näin: Mikäli arvostat omaa aikaasi, haluat erittäin hyvin imuroidun kodin, omistat lemmikkejä ja asut alle 80m2 asunnossa, Roomba e5 on ehdottomasti harkitsemisen arvoinen.Arvostelussasai plussaa erittäin hyvästä mattojen siivoustuloksesta, loistavasta kovien pintojen siivoustuloksesta, osaa puhdistaa seinän vierustat ja kulmat todella hyvin sekä etähallinnasta.Tuote ei tietenkään ole täydellinen. Laite ei esimerkiksi osaa jatkaa siivousta akun loputtua ja se saattaa jäädä jumiin tiettyihin esteisiin.Jos olet siis etsimässä robottipölynimuria, kannattaa tämä tarjous katsoa.Lue: Roomba e5 arvostelu Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta ja se on voimassa 24.11.2019 klo 23.59 asti.Katso kaikki robotti-imureiden arvostelut