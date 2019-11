Onko aihetta ostaa 5G-puhelimen lisäksi seuraavaksi myös 5G-renkaat?

Infrastruktuurin ja ajoneuvojen välisestä tiedonsiirrosta on povattu uutta 5G-aikakauden villitystä. Nyt kun 5G-verkkoja on alettu rakentaa taajamiin, puuttuu yhtälöstä enää tiedonsiirtoa tukevat autot ja infrastruktuuri. Infrastruktuurin ja ajoneuvojen välisestä tiedonsiirrosta on povattu uutta 5G-aikakauden villitystä. Nyt kun 5G-verkkoja on alettu rakentaa taajamiin, puuttuu yhtälöstä enää tiedonsiirtoa tukevat autot ja infrastruktuuri.

Italialainen rengasvalmistaja Pirelli näkee tässä sopivan markkinaraon ajoturvallisuutta lisääville renkaille. Pirellin Cyber Tire -renkaat käytännössä mittaavat tien olosuhteita ja välittävät tiedon lähellä olevalle tukiasemalle, joka kertoo asiasta eteenpäin aluetta lähestyville ajoneuvoille. Jos Pirellin 5G-renkaat havaitsevat tiellä vettä, on muille autoille syytä ilmoittaa esimerkiksi vesiliirron vaarasta.



Pirelli esitteli renkaita Torinossa järjestetyillä messuilla. Yhtiön yhteistyökumppaneina olivat esimerkiksi Ericsson ja Audi. Pirelli ei vielä paljastanut koska renkaat tulevat saataville. On kuitenkin selvää, etteivät renkaat yksistään riitä. Suomessa autokannan ja infrastruktuurin pitää uudistua ennen kuin teknologiasta on hyötyä.