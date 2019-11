Suomalaiset haksahtivat OneCoin-huijaukseen – Menetysten arvo jopa 40 miljoonaa euroa

OneCoin-nimisen kryptovaluutan avulla huijattiin suomalaisilta vuoden 2014 lopun ja vuoden 2016 lopun välisenä ajanjaksona yli 40 miljoonaa euroa, -nimisen kryptovaluutan avulla huijattiin suomalaisilta vuoden 2014 lopun ja vuoden 2016 lopun välisenä ajanjaksona yli 40 miljoonaa euroa, kertoo Yle . Tieto selvisi MOT-ohjelmalle luovutetuista tiedoista.

Huijaukseen haksahti yhteensä 25 000 suomalaista eli sijoittajaa kohden huijaajien haltuun päätyi noin 1600 euroa. Yle kuitenkin huomauttaa, että suomalaisten OneCoin-sijoitusten määrä on kuitenkin todennäköisesti suurempi kuin 40 miljoonaa euroa, koska toiminta jatkui vielä vuoden 2016 lopun jälkeen.



OneCoin-huijaus oli maailmanlaajuinen, siihen sijoitettiin varmuudella ainakin 3,5 miljardia euroa. Suomessa OneCoin oli asukaslukuun nähden hyvin suosittu, mutta noin kaksi miljardia huijatuista varoista oli peräisin Kiinasta. Joidenkin arvioiden mukaan huijaus olisi ollut vielä tätäkin suurempi. Huijauksen kautta on saatettu hankkia 15 miljardia euroa.



Ponzi-huijauksen tapaan toimineen kryptovaluutan taustalla epäillään olevan Ruja Ignatova, jota ei ole vielä saatu pidätettyä. Yhdysvaltalaiset viranomaiset ottivat sen sijaan hänen veljensä kiinni hiljattain Los Angelesissa. Konstantin Ignatov on myöntänyt osallistuutensa huijaukseen.