Viikkorahat WhatsApp-viestinä? Facebook esitteli oman maksujärjestelmän

Facebookin virtuaalivaluuttaprojektin Libralla ei mene kovin hyvin tärkeimpien tukijoiden kaikottua, mutta se ei estä yhteisöjätin aikomusta valloittaa rahasiirtomarkkinat. virtuaalivaluuttaprojektin Libralla ei mene kovin hyvin tärkeimpien tukijoiden kaikottua, mutta se ei estä yhteisöjätin aikomusta valloittaa rahasiirtomarkkinat. Facebook onkin esitellyt Yhdysvaltojen markkinoille uuden Facebook Pay -palvelun, jonka avulla voi siirtää rahaa ystäville, maksaa ostoksia tai tehdä lahjoituksia pikaviestisovelluksen kautta.

Facebook Pay toimii tällä hetkellä Yhdysvalloissa Facebook- ja Messenger-palveluissa. Rahaliikenne on toteutettu perinteiseen tyyliin, joten Libra-virtuaalivaluutta ei liity nyt esiteltyyn tuotteeseen mitenkään. Facebookin aikomuksena on laajentaa Facebook Payn käyttöä yhtiön muihinkin verkkopalveluihin, jolloin myös esimerkiksi WhatsAppin ja Instagramin käyttäjät voisivat siirtää rahojaan.



Koska palvelua on tarkoitus laajentaa kaikkiin yhtiön pikaviestipalveluihin, niin Facebook Pay tulee jossakin vaiheessa myös kansainvälisesti saataville. Aikataulua maailmanlaajuisen julkaisun osalta ei ole vielä kerrottu.