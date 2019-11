Vaasa jäi nuolemaan näppejään – Teslan Gigafactory-tehdas meni Saksaan

🖤♥️💛 GIGA BERLIN 💛♥️🖤 -- Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Tehdas sijoitetaan parhaillaan rakennettavan Brandenburgin lentoaseman läheisyyteen ja siellä tullaan valmistamaan ajoneuvoja Model Y -katumaasturista alkaen. Tuotanto alkaa näillä näkymin vuoden 2021 aikana. Teslalla on maailmalla jo kolme Gigafactory-tehdasta. Näistä ensimmäinen sijaitsee Nevadassa ja toinen on SolarCityn vanha tuotantolaitos New Yorkissa. Shanghain tehdas on parhaillaan valmistumassa.Tehtaan sijoittumisesta käytiin kova kansainvälinen kilpailu, johon myös Vaasa otti osaa. Vaasaan haviteltiin myös Northvoltin akkutehdasta, mutta se sijoittui Ruotsiin.